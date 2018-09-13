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В Москве сотрудников ГИБДД задержали за вымогательство взятки у капитана ВС
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В Москве сотрудников ГИБДД задержали за вымогательство взятки у капитана ВС 

Газета.Ru + ещё 3 13 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Двух сотрудников столичного ГИБДД задержали на спецтрассе за вымогание и получение взятки. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел 25 августа на Мичуринском проспекте Москвы. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль КIA Ceed, за рулем которого находилась капитан Вооруженных сил (ВС) России. По данным телеканала, сотрудники госавтоинспекции сообщили водителю, что она выехала на встречную полосу на повороте, пригрозили «серьезным наказанием» и предложили «урегулировать» вопрос за 100 тыс. руб. Капитан отдала деньги, однако в этот же день обратилась в полицию.
Сообщается, что взявших взятку сотрудников ГИБДД пришлось «долго искать», так как в этот день они работали не на своем месте.
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