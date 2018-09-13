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Выгнавший из автобуса беременную женщину водитель объяснил свой поступок смертью отца
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Выгнавший из автобуса беременную женщину водитель объяснил свой поступок смертью отца 

Газета.Ru + ещё 3 13 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Водитель рейсового автобуса в Екатеринбурге заявил, что в день, когда он высадил беременную женщину, у него умер отец. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге из автобуса высадили беременную женщину за замечание водителю. Отмечалось, что женщина, которая находится на восьмом месяце беременности, попросила водителя не говорить по телефону во время движения, на что он резко отреагировал.
Предприниматель Марина Нифантьева, которая обслуживает маршрут, заявила, что провинившийся водитель за свой поступок лишился премии в размере 2 тыс. руб. Также он составил разъяснительную записку для своего работодателя, где объяснил свой поступок.
"Отцу было 93 года. В тот день ему стало плохо. Водитель сказал, что несколько раз перезванивал, чтобы справиться о здоровье. Но потом ему сообщили, что отца больше нет, потому и сорвался", — рассказала Нифантьева.
Она отметила, что водитель обещал обратиться в прокуратуру и ГИБДД для прохождения проверки, однако в четверг, 13 сентября, не вышел на работу.
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