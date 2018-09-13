Выгнавший из автобуса беременную женщину водитель объяснил свой поступок смертью отца

Водитель рейсового автобуса в Екатеринбурге заявил, что в день, когда он высадил беременную женщину, у него умер отец. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге из автобуса высадили беременную женщину за замечание водителю. Отмечалось, что женщина, которая находится на восьмом месяце беременности, попросила водителя не говорить по телефону во время движения, на что он резко отреагировал.

Предприниматель Марина Нифантьева, которая обслуживает маршрут, заявила, что провинившийся водитель за свой поступок лишился премии в размере 2 тыс. руб. Также он составил разъяснительную записку для своего работодателя, где объяснил свой поступок.

"Отцу было 93 года. В тот день ему стало плохо. Водитель сказал, что несколько раз перезванивал, чтобы справиться о здоровье. Но потом ему сообщили, что отца больше нет, потому и сорвался", — рассказала Нифантьева.