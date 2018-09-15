Пассажир «Жигулей» погиб в аварии под Краснодаром 

Смертельное ДТП случилось на трассе у станицы Марьянской в Краснодарском крае 14 сентября около 20:00. Жертвой аварии стал пассажир ВАЗ-2106. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».
«Шестерка» выехала на встречную полосу и врезалась в машину Renault. В результате столкновения погиб пассажир «Жигулей». Бригада скорой помощи госпитализировала водителей отечественного авто и иномарки.
«Причины и обстоятельства аварии выясняются», — пояснили в ГУ МВД России по краю. По предварительным данным, виновником ДТП является шофер «шестерки».