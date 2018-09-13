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УМВД: водитель «Волги», устроивший ДТП в Советске, был пьян
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УМВД: водитель «Волги», устроивший ДТП в Советске, был пьян 

Клопс.Ru 16 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Водитель автомобиля «Волга», который утром 12 сентября вылетел на встречку и устроил ДТП, был пьян. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Автомобилист на прямой дороге превысил скорость, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Kangoo. В ходе проверки было установлено, что 22-летний водитель «Волги» управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
По уточнённым данным, в результате ДТП травмы получили 30-летний водитель и шестилетняя пассажирка автомобиля Renault Kangoo, водитель и 20-летний пассажир автомобиля «Волга».
ДТП случилось в 8:40 утра 12 сентября в Советске. Автомобиль «Волга» на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в «каблучок».
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