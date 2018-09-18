Иркутский автомобилист сбил девятилетнего ребенка и скрылся с места ДТП 

Неизвестный мужчина за рулем автомобиля Toyota Camry сбил девятилетнего мальчика в районе улицы Полярной в Иркутске. После аварии нарушитель скрылся, не оказав школьнику помощь. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Пострадавший ребенок рассказал родителям о случившемся, после чего вместе с ними обратился в больницу. Мальчик не сильно пострадал, поэтому после оказанной медиками необходимой помощи его отпустили домой.
Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск водителя и устанавливают возможных свидетелей происшествия. Также автомобилисту предложили самому прибыть в полицию и объяснить свои действия.