Кто был за рулём? Подробности ДТП в Кизеле, в котором погибли подростки

Вечер субботы, 15 сентября, закончился в Кизеле трагично. Семеро молодых людей в «девятке» разбились в жутком ДТП.

В соцсетях очевидцы тут же сообщили: за рулём был пьяный подросток. Но что произошло на самом деле?

Скрывались от полиции

Официальные данные по аварии сухие.

«15 сентября в 18.50 со стороны Губахи в сторону Кизела двигался автомобиль ВАЗ-2109, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. — По предварительной информации, 22-летний водитель не справился с управлением и врезался в стену здания».

Но у местных жителей своя версия, которую они озвучили в соцсетях:

«За руль сел пьяный 16-летний подросток. Хозяин машины в тот день пытался продать ему автомобиль за 20 тысяч рублей. Они летели по трассе Кизел — Губаха со скоростью примерно 170 км/ч. Чуть не сбили людей на остановке «Рудничный». А потом на повороте машина вылетела с дороги, ударилась об столб и влетела в здание кафе «Деляночка»».

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил корреспонденту «АиФ-Пикамье», что удар был такой силы, что все пассажиры и водитель внутри автомобиля перемешались. Достоверно определить, кто точно был за рулём, пока невозможно. Это должны установить эксперты, которые изучат характер травм. Также пока неизвестно, в каком состоянии находились погибшие и пострадавшие. Результаты экспертизы будут готовы только через пару недель.

По одной из версий, водитель мог превысить скорость, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД

«Сотрудники автоинспекции ехали на служебном автомобиле «Нива». Мимо них по встречной полосе пронеслась «девятка». Полицейские развернулись и поехали вслед за машиной, но к этому моменту автомобиль с подростками уже разбился. То есть погони как таковой не было», — пояснили в Управлении ГИБДД.

Машина без хозяина

Достоверно известно пока только одно: в машине находились семь человек в возрасте от 16 до 22 лет. Трое из них погибли. Это предполагаемый 22-летний водитель и два пассажира 17 и 16 лет. Ещё четверо — пассажиры в возрасте от 17 до 21 года — получили травмы.

«Четырёх человек, пострадавших в аварии, госпитализировали в Березниковскую больницу. Двум из них — молодому человеку и девушке — оказали медпомощь, из реанимации их в ближайшее время переведут в палаты. Ещё двое молодых людей, несмотря на все уговоры врачей, написали письменный отказ от оказания помощи и покинули лечебное заведение», — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.

Как выяснилось, попавший в аварию автомобиль на учёте в ГИБДД не стоял. Предыдущий владелец собирался его продавать и снял с учёта. Новый владелец (если он был) на учёт автомобиль поставить не успел. Договора купли-продажи в салоне машины не нашли.

Не покупайте подросткам мотоциклы и скутеры!

Начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Игорь Кетов:

«Уважаемые родители, не покупайте своим детям дорогие и опасные подарки в виде скутеров, мотоциклов и других транспортных средств. Прежде чем ребёнок сядет за руль, пусть он пройдёт обучение в автошколе. Купите ему экипировку для вождения двухколёсного транспорта, повторите правила дорожного движения и объясните, почему важно их соблюдать. Кроме слов, важен и собственный пример. Контролируйте передвижение своих детей, не позволяйте им садиться за руль без прав. Даже если ваши дети пешеходы — позаботьтесь об их безопасности. Сейчас самое опасное время года: без световозвращающих элементов на одежде пешеход почти не заметен в тёмное время суток. Только за одну неделю в крае произошло пять аварий по причине того, что водители не заметили пешеходов в темноте».