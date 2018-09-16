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В Пермском крае три человека погибли после наезда автомобиля на кафе
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В Пермском крае три человека погибли после наезда автомобиля на кафе 

Газета.Ru + ещё 23 2 часа назад
В городе Кизел Пермского края легковой автомобиль влетел в кафе, в результате чего погибли три человека и еще четверо пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по региону.
Подчеркивается, что среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером в субботу, 15 сентября. Легковой автомобиль въехал в здание, где располагалось кафе, и от удара о стену перевернулся.
"По предварительной информации, в результате ДТП погибли трое человек — все находились в автомобиле. Это девушка 2002 года рождения и юноша 2001 года рождения. Водитель 1996 года рождения, который был за рулем, погиб тоже", — рассказали в МВД по Пермскому краю.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время причины и обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Петербурге внедорожник насмерть сбил пенсионерку и влетел в супермаркет.
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