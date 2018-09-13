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В Кемерово автомобиль врезался в остановку
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В Кемерово автомобиль врезался в остановку 

Газета.Ru + ещё 19 13 сентября 2018
В Кемерово в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта пострадали три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МВД.
По данным агентства, все пострадавшие были доставлены в больницу.
Как отмечается, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил наезд на остановку.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ижевске на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них выбросило на остановку общественного транспорта.
Как отмечается, в результате ДТП пострадали три человека.
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