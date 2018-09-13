В Кемерово автомобиль врезался в остановку

В Кемерово в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта пострадали три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МВД.

По данным агентства, все пострадавшие были доставлены в больницу.

Как отмечается, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил наезд на остановку.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ижевске на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них выбросило на остановку общественного транспорта.

Как отмечается, в результате ДТП пострадали три человека.