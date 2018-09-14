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В полиции рассказали о здоровье пострадавших в ДТП на остановке в Кемерове
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В полиции рассказали о здоровье пострадавших в ДТП на остановке в Кемерове 

АиФ Кузбасс + ещё 20 14 сентября 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 14 сентября — АиФ-Кузбасс. ДТП на проспекте Кузнецком в районе Мясокомбината, по предварительным данным, произошло из-за того, что водитель «ВАЗа» не справился с управлением.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, все трое пострадавших в ДТП были госпитализированы. Одна женщина, стоявшая на остановке, находится в больнице в тяжёлом состоянии. Вторая — в состоянии средней тяжести. Водитель легкового автомобиля, сбивший пешеходов, тоже находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Напомним, ДТП на автобусной остановке произошло накануне вечером. Около 18.00 13 сентября водитель «ВАЗа» врезался в автобусную остановку на пр. Кузнецком, в районе дома №137, и сбил двух женщин.
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