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Осужденный за гибель «Миссис мира — 2018» готов присматривать за ее осиротевшими детьми
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Осужденный за гибель «Миссис мира — 2018» готов присматривать за ее осиротевшими детьми 

360tv.ru + ещё 1 13 сентября 2018
За рулем авто, в котором находилась «Миссис мира — 2018» Сания Шакирова, был Чингиз Кондурбаев — ее ухажер, и экспертиза показала, что на момент ДТП он был пьян. Чынгыз Кондурбаев раскаялся и выразил готовность присматривать за детьми Шакировой, сообщили СМИ.
«Кондурбаев признал вину в том, что сел за руль пьяным, но уверяет, что место ДТП не покидал и его забрали на скорой. Подсудимый отказывается выплачивать четыре миллиона сомов, но согласен присматривать за детьми Шакировой», — рассказал представитель потерпевшей стороны Рустам Абдурауфов перед судебным заседанием. Его слова привел сайт «Sputnik Кыргызстан».
Вскоре обвиняемому в гибели самой красивой женщины мира суд вынес приговор. Иссык-Кульский районный суд признал Чингиза Кондурбаева виновным в смертельном ДТП и вынес вердикт: 10 лет лишения свободы в колонии-поселении и выплата морального ущерба в размере двух миллионов сомов (рубль приблизительно равен сому).
Виновник ДТП был осужден по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения» на девять лет. Еще семь лет ему дали за оставление места ДТП. В совокупности получилось 10 лет лишения свободы, уточнил сайт газеты «Комсомольская правда».
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