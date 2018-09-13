Осужденный за гибель «Миссис мира — 2018» готов присматривать за ее осиротевшими детьми

За рулем авто, в котором находилась «Миссис мира — 2018» Сания Шакирова, был Чингиз Кондурбаев — ее ухажер, и экспертиза показала, что на момент ДТП он был пьян. Чынгыз Кондурбаев раскаялся и выразил готовность присматривать за детьми Шакировой, сообщили СМИ.

«Кондурбаев признал вину в том, что сел за руль пьяным, но уверяет, что место ДТП не покидал и его забрали на скорой. Подсудимый отказывается выплачивать четыре миллиона сомов, но согласен присматривать за детьми Шакировой», — рассказал представитель потерпевшей стороны Рустам Абдурауфов перед судебным заседанием. Его слова привел сайт «Sputnik Кыргызстан».

Вскоре обвиняемому в гибели самой красивой женщины мира суд вынес приговор. Иссык-Кульский районный суд признал Чингиза Кондурбаева виновным в смертельном ДТП и вынес вердикт: 10 лет лишения свободы в колонии-поселении и выплата морального ущерба в размере двух миллионов сомов (рубль приблизительно равен сому).