«Денег не нужно»: пострадавшему в ДТП 10-летнему Богдану сделают операцию бесплатно

Богдану Чижевскому из Ярославля сделают операцию в одной из лучших клиник России

Власти Ярославской области решили вопрос с операцией 10-летнему Богдану Чижевскому, который получил травмы в ДТП. Департамент здравоохранения выдал квоту и мальчик будет проходить лечение в одной из лучших клиник Москвы.

— Мама мальчика Елена Чижевская обращалась в департамент здравоохранения за квотой два раза, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области. — В первый раз — около недели назад. Но принесла неполный комплект документов. А сегодня донесла их. В 13.40 ей была открыта квота наоперацию в одной из лучших клиник страны. Поэтому собирать деньги на операцию на платной основе не нужно, потому что в клинике всё сделают бесплатно.

Известно, что операцию назначили на октябрь. Проходить лечение Богдан будет в национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова.

Ранее мы уже писали о ДТП, в котором мальчик получил травмы. Тогда мама ребёнка заявила о сборе средств, но сейчас стало известно, что операцию ему сделают по квоте.