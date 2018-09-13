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Пьяный строитель сорвался в Кудрово с высоты и погиб
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Пьяный строитель сорвался в Кудрово с высоты и погиб 

Ivyborg.ru 13 сентября 2018
Пьяный строитель из Вологодской области получил смертельные травмы на стройке во Всеволожском районе. Он сорвался с высоты четвертого этажа.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе правоохранительных органов, 24-летний житель Вологодской области был доставлен в одну из больницу Петербурга 11 сентября около 10 часов часов. Его забрали со стройки между деревней Заневка и Кудрово после падения с высоты четвертого этажа.
Он получил тяжелые травмы головы, груди и живота, разрыв селезенки и кишечника, и внутричерепное кровоизлияние. Вчера, 12 сентября мужчина скончался в 01:30 на операционном столе.
В крови погибшего оказалось около 2,5 промилле алкоголя.
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