Пьяный строитель сорвался в Кудрово с высоты и погиб

Пьяный строитель из Вологодской области получил смертельные травмы на стройке во Всеволожском районе. Он сорвался с высоты четвертого этажа.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе правоохранительных органов, 24-летний житель Вологодской области был доставлен в одну из больницу Петербурга 11 сентября около 10 часов часов. Его забрали со стройки между деревней Заневка и Кудрово после падения с высоты четвертого этажа.

Он получил тяжелые травмы головы, груди и живота, разрыв селезенки и кишечника, и внутричерепное кровоизлияние. Вчера, 12 сентября мужчина скончался в 01:30 на операционном столе.

В крови погибшего оказалось около 2,5 промилле алкоголя.