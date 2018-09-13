Ещё
Авто нижегородского пенсионера арестовали за долги после ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авто нижегородского пенсионера арестовали за долги после ДТП 

Newsroom24 + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: Newsroom24
Вачские судебные приставы арестовали автомобиль должника-пенсионера за отказ возмещать ущерб пострадавшего в ДТП. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
Житель Вачского района задолжал более 600 тысяч рублей пострадавшему в ДТП, но компенсировать ущерб не собирался. Судебным приставами было установлено, что мужчина является получателем пенсии и в его собственности находится автомобиль OPEL. Постановление о взыскании долга было направлено в пенсионный фонд. В отношении автомобиля должника был вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Однако мужчина сообщил судебным приставам, что якобы не знает, где находится его имущество.
Автомобиль должника был вскоре найден и арестован в ходе совместно с ГИБДД рейда. Если в течение 10 дней мужчина не оплатит задолженность, автомобиль будет направлен на реализацию.
Newsroom24: последние новости
Два пешехода сбиты автомобилями за один день в Дзержинске Женщина насмерть сбита иномаркой в Ленинском районе 32 водителя были оштрафованы за езду по Большой Покровской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение