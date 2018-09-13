Авто нижегородского пенсионера арестовали за долги после ДТП 

Вачские судебные приставы арестовали автомобиль должника-пенсионера за отказ возмещать ущерб пострадавшего в ДТП. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
Житель Вачского района задолжал более 600 тысяч рублей пострадавшему в ДТП, но компенсировать ущерб не собирался. Судебным приставами было установлено, что мужчина является получателем пенсии и в его собственности находится автомобиль OPEL. Постановление о взыскании долга было направлено в пенсионный фонд. В отношении автомобиля должника был вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Однако мужчина сообщил судебным приставам, что якобы не знает, где находится его имущество.
Автомобиль должника был вскоре найден и арестован в ходе совместно с ГИБДД рейда. Если в течение 10 дней мужчина не оплатит задолженность, автомобиль будет направлен на реализацию.