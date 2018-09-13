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Курские автоинспекторы за год поймали несколько водителей с наркотиками
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Курские автоинспекторы за год поймали несколько водителей с наркотиками 

КурскТВ 13 сентября 2018
Фото: КурскТВ
За истекший период 2018 года работники регионального управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения задерживали не только пьяных автомобилистов. Имеется статистика и по водителям, которые сами находились под наркотическим «кайфом» либо перевозили запрещённые дурманящие средства.
Всего на предмет наличия незаконно перевозимых грузов за восемь месяцев было досмотрено 242 тысячи транспортных средств. Полсотни водителей были остановлены в состоянии наркотического опьянения, им предъявлено обвинение по соответствующей административной статье. А восемь автовладельцев перевозили сильнодействующее зелье различного происхождения, в таком случае приходится отвечать по уголовной статье.
Например, сотрудники ГИБДД остановили на улице 5-я Кислинская автомобиль NISSAN, где полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с растительной массой зеленого цвета. В дальнейшем был подтверждено, что это наркотическое средство.
Другой факт. На курской улице Чайковского сотрудники отдела безопасности ДПС ГИБДД остановили мотоцикл STELS под управлением восемнадцатилетнего парня. Он сразу попытался избавиться от некоего пакета, поэтому были вызваны оперативники. Следователи подтвердили, что парень перевозил сильнодействующие медицинские препараты. Проводится проверка.
Александр С  Фото: яндекс картинки
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