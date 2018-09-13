В Петербурге грузовик «потерял» ящики с пивом

В Кировском районе грузовик «растерял» ящики с пивом, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел днем 13 сентября на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова.

По словам очевидцев, бутылки с алкоголем выпали из кузова «ГАЗели» прямо на ходу.

В комментариях к посту некоторые посетовали на то, что их не было рядом, когда пенный напиток оказался на проезжей части. Правда, водитель вовремя заметил пропажу и поспешил подобрать свой груз.

Движение в Кировском районе не затруднено.