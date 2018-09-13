Как прошли учения МЧС по ликвидации дорожной аварии

На аэродроме Девау прошли учения по ликвидации дорожно-транспортного происшествия. На мероприятии побывал фотокорреспондент «Клопс».

По легенде в условиях плохой погоды столкнулись автобус и легковушка, в итоге машина загорелась, а два человека оказались заблокированы внутри. В это же время другое авто, объезжая ДТП, столкнулось с аварийной машиной, и топливо воспламенилось. Всего ранения получили восемь человек.

На место прибыли мотоциклетная группа, сотрудники ГИБДД и пожарные. Заблокированных в салоне людей эвакуировали, пострадавшим оказали первую помощь, а одного пришлось отвезти в больницу вертолётом. Беспилотные летательные аппараты провели воздушную разведку.

Всего в учениях приняли участие более 30 человек. Задействовали десять единиц техники.