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Как прошли учения МЧС по ликвидации дорожной аварии
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Как прошли учения МЧС по ликвидации дорожной аварии 

Клопс.Ru 13 сентября 2018
Фото: Клопс.Ru
На аэродроме Девау прошли учения по ликвидации дорожно-транспортного происшествия. На мероприятии побывал фотокорреспондент «Клопс».
По легенде в условиях плохой погоды столкнулись автобус и легковушка, в итоге машина загорелась, а два человека оказались заблокированы внутри. В это же время другое авто, объезжая ДТП, столкнулось с аварийной машиной, и топливо воспламенилось. Всего ранения получили восемь человек.
На место прибыли мотоциклетная группа, сотрудники ГИБДД и пожарные. Заблокированных в салоне людей эвакуировали, пострадавшим оказали первую помощь, а одного пришлось отвезти в больницу вертолётом. Беспилотные летательные аппараты провели воздушную разведку.
Всего в учениях приняли участие более 30 человек. Задействовали десять единиц техники.
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