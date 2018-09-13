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В Павловском районе Кубани в ДТП с пострадавшими попал «обочечник»
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В Павловском районе Кубани в ДТП с пострадавшими попал «обочечник» 

За рулем Кубань 13 сентября 2018
Фото: За рулем Кубань
Авария произошла 12 сентября около шести часов утра.
В Павловском районе на трассе М4-Дон ВАЗ-21140, по управлением 57-летнего водителя, выехал на обочину. Автомобиль занесло, после чего он столкнулся с внедорожником «Фольксваген Тигуан».
Как сообщает краевая Госавтоинспекция, в результате ДТП пострадал водитель отечественного авто и его 70-летняя пассажирка. Их госпитализировали.
Всего за прошедшие сутки в Краснодарском крае произошло 22 ДТП, в которых погибли два человека и ещё 28 получили ранения различной степени тяжести.
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