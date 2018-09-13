В Павловском районе Кубани в ДТП с пострадавшими попал «обочечник»

Авария произошла 12 сентября около шести часов утра.

В Павловском районе на трассе М4-Дон ВАЗ-21140, по управлением 57-летнего водителя, выехал на обочину. Автомобиль занесло, после чего он столкнулся с внедорожником « Фольксваген Тигуан».

Как сообщает краевая Госавтоинспекция, в результате ДТП пострадал водитель отечественного авто и его 70-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки в Краснодарском крае произошло 22 ДТП, в которых погибли два человека и ещё 28 получили ранения различной степени тяжести.