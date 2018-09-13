Сотрудники полиции ищут автомобилистку, которая сбила пешехода на зебре в Тольятти

Правоохранители принимают информацию о ДТП по телефону

Сотрудники поликии обратились за помощью к жителям Тольятти. Они ищут свидетелей ДТП, которое произошло на улице Громова.

По версии полицейских, участником аварии стала женщина, которая находилась за рулем « Лады Гранты ».

— Водитель сбила мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел 17 августа 2018 года, примерно в 20:40, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Стражи порядка просят очевидцев обратиться в правоохранительные органы Тольятти по телефону: (8482) 93-41-16 или (8482) 93-40-96.