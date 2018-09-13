Ещё
Калужская область вышла на второе место по уровню автомобилизации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Калужская область вышла на второе место по уровню автомобилизации 

Калуга 24 13 сентября 2018
Фото: Калуга 24
Калужская область заняла второе место в России по обеспеченности ее жителей легковыми автомобилями, разделив его с Московской. На каждую тысячу жителей и в той, и в другой области приходится 355 автомобилей. Первое место — у Карелии. Там на каждую тысячу жителей приходится 357 автомобилей. Такие данные по состоянию на 1 июля приводит аналитическое агентство «Автостат». Два года назад Калужская область по уровню автомобилизации была пятой. Обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составляет сейчас 297 единиц на тысячу жителей.
Калуга 24: последние новости
В Калуге заступил на дежурство «Дорожный пристав» Пьяный калужский подросток угнал и разбил чужую машину В соцсетях появилось видео тарана полицейского автомобиля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение