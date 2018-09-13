Калужская область вышла на второе место по уровню автомобилизации

Калужская область заняла второе место в России по обеспеченности ее жителей легковыми автомобилями, разделив его с Московской. На каждую тысячу жителей и в той, и в другой области приходится 355 автомобилей. Первое место — у Карелии. Там на каждую тысячу жителей приходится 357 автомобилей. Такие данные по состоянию на 1 июля приводит аналитическое агентство «Автостат». Два года назад Калужская область по уровню автомобилизации была пятой. Обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составляет сейчас 297 единиц на тысячу жителей.