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Рольф-Премиум начал поставки автомобилей BMW партнерам сервиса Gett
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Рольф-Премиум начал поставки автомобилей BMW партнерам сервиса Gett 

Автостат 48 минут назад
Фото: Автостат
Официальный дилер BMW Рольф-Премиум и один из ведущих агрегаторов услуг такси Gett при участии компании BMW Group Россия объявили о подписании соглашения о партнерстве. Документ предусматривает специальные условия на приобретение автомобилей BMW 5 и 7 серии в компании «Рольф» для юридических лиц, которые подключены к системе Gett в качестве официальных перевозчиков. Этим предложением могут воспользоваться как крупные автопарки, так и небольшие компании, и индивидуальные предприниматели, сообщает пресс-служба «Рольф».
Помимо особых привилегий при приобретении автомобилей, партнеры Gett получают специальные условия на проведение технического обслуживания и ремонта, приобретение запасных частей, а также возможность бесплатного ответственного хранения сезонных покрышек в «Рольф».
В конце августа в дилерском центре Рольф-Премиум в Москве состоялась передача первых автомобилей в рамках заключенного соглашения. Все автомобили — седаны бизнес-класса BMW 520d.
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