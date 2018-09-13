Ещё
В Нарышкино скорая упала на машину и придавила человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нарышкино скорая упала на машину и придавила человека 

РИА 57 13 сентября 2018
Фото: РИА 57
Трагедия произошла на улице Садовая. Погиб 30-летний сотрудник УФСИН.
Мужчина ехал на автомобиле в сторону микрорайона, в какой-то момент потерял управление и оказался в глубоком кювете. Проходившая мимо женщина вызвала скорую, посчитав, что мужчине необходима помощь. Он находился за рулем и не пытался выбраться из автомобиля.
Медики прибыли по вызову. Водитель помог коллеге выйти из «буханки». В этот момент УАЗ покатился в кювет и рухнул на находившуюся там машину. Водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы.
Несчастье случилось 7 сентября. В сводках госавтоинспекции это ДТП не фигурировало.
Сообщение В Нарышкино скорая упала на машину и придавила человека появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Под Орлом машина врезалась в дерево, погибла пассажирка Катались «навеселе»: за выходные полицейские задержали 10 водителей В Орле ГАЗель, двигаясь задним ходом, придавила пешехода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение