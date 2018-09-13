В Нарышкино скорая упала на машину и придавила человека

Трагедия произошла на улице Садовая. Погиб 30-летний сотрудник УФСИН

Мужчина ехал на автомобиле в сторону микрорайона, в какой-то момент потерял управление и оказался в глубоком кювете. Проходившая мимо женщина вызвала скорую, посчитав, что мужчине необходима помощь. Он находился за рулем и не пытался выбраться из автомобиля.

Медики прибыли по вызову. Водитель помог коллеге выйти из «буханки». В этот момент УАЗ покатился в кювет и рухнул на находившуюся там машину. Водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы.

Несчастье случилось 7 сентября. В сводках госавтоинспекции это ДТП не фигурировало.