Ещё
На «Девау» прошли масштабные учения экстренных служб города
Далее:
Читайте также:
Ещё

На «Девау» прошли масштабные учения экстренных служб города 

Вести Калининград 13 сентября 2018
Фото: Вести Калининград
Пострадавших в результате аварии на аэродроме Девау пришлось эвакуировать при помощи спасательного вертолета. Сегодня прямо на взлетно-посадочной полосе прошли совместные учения экстренных служб города. Они отрабатывали действия при крупном ДТП.
Первой на место ДТП прибывает мотоциклетная группа. Её задача — провести разведку и оценить масштаб аварии. Легковушку при столкновении с автобусом смяло словно консервную банку. Два человека остались зажаты в салоне, словно в тесках. Прибывшие на место происшествия спасатели действуют как саперы: проверяют машину на наличие газового оборудования и обесточивают контакты.
Пассажиров автобуса тем временем сортируют, как на конвейере, в зависимости от степени тяжести полученных травм спасатели по очереди доставляют их к каретам скорой помощи.
Спасатели выбивают окна. С хирургической точностью срезают двери и крышу автомобиля. Все операции проходят в режиме реального времени.
Михаил Андреев, замначальника специально пожарной спасательной части Калининграда:
— Сейчас снимается боковая сторона автомобиля, готовятся защитные чехля для накрывания острых кромок автомобиля для безопасной эвакуации пострадавших. Никаких нормативов нет, всё делается направлено с учётом безопасной работы, как для пожарных, так и для пострадавших, которые попали в ДТП.
Одному из пострадавших в легковушке земная скорая уже не поможет, его спасатели отправляют на небо.
Константин Морозов, корреспондент:
— Один из пострадавших получил столь серьезные травмы, что его эвакуируют при помощи спасательного вертолета К-32.
Разобранная легковушка после эвакуации людей, продолжает участвовать в учениях. Ей достается роль автомобиля, который проезжал мимо, остановился и случайно загорелся. Пожар на месте ДТП локализуют при помощи пенной атаки.
Алексей Баранов, пресс-секретарь регионального управления МЧС России:
— Хотелось бы отметить, что учения проходили в режиме реального времени. В этом довольно таки условном ДТП, все сработали четко и в кратчайшие сроки проведены необходимые мероприятия.
За свои слаженные действия и четко выполненный сценарий взаимодействий сотрудники МЧС получили оценку хорошо. Кроме автомобиля никто не пострадал.
Константин Морозов, Максим Вернер
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде задержали автобус «факел» Стали известны подробности аварии, которая произошла в Советске Грузовая фура и трактор столкнулись ночью по дороге в Черняховск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение