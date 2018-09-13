На «Девау» прошли масштабные учения экстренных служб города

Пострадавших в результате аварии на аэродроме Девау пришлось эвакуировать при помощи спасательного вертолета. Сегодня прямо на взлетно-посадочной полосе прошли совместные учения экстренных служб города. Они отрабатывали действия при крупном ДТП.

Первой на место ДТП прибывает мотоциклетная группа. Её задача — провести разведку и оценить масштаб аварии. Легковушку при столкновении с автобусом смяло словно консервную банку. Два человека остались зажаты в салоне, словно в тесках. Прибывшие на место происшествия спасатели действуют как саперы: проверяют машину на наличие газового оборудования и обесточивают контакты.

Пассажиров автобуса тем временем сортируют, как на конвейере, в зависимости от степени тяжести полученных травм спасатели по очереди доставляют их к каретам скорой помощи.

Спасатели выбивают окна. С хирургической точностью срезают двери и крышу автомобиля. Все операции проходят в режиме реального времени.

Михаил Андреев , замначальника специально пожарной спасательной части Калининграда:

— Сейчас снимается боковая сторона автомобиля, готовятся защитные чехля для накрывания острых кромок автомобиля для безопасной эвакуации пострадавших. Никаких нормативов нет, всё делается направлено с учётом безопасной работы, как для пожарных, так и для пострадавших, которые попали в ДТП.

Одному из пострадавших в легковушке земная скорая уже не поможет, его спасатели отправляют на небо.

— Один из пострадавших получил столь серьезные травмы, что его эвакуируют при помощи спасательного вертолета К-32.

Разобранная легковушка после эвакуации людей, продолжает участвовать в учениях. Ей достается роль автомобиля, который проезжал мимо, остановился и случайно загорелся. Пожар на месте ДТП локализуют при помощи пенной атаки.

— Хотелось бы отметить, что учения проходили в режиме реального времени. В этом довольно таки условном ДТП, все сработали четко и в кратчайшие сроки проведены необходимые мероприятия.

За свои слаженные действия и четко выполненный сценарий взаимодействий сотрудники МЧС получили оценку хорошо. Кроме автомобиля никто не пострадал.

Константин Морозов, Максим Вернер