В Норвегии массово оштрафуют непристегнутых пассажиров

С третьего сентября 2018 года в Норвегии началась полицейская кампания по проверке соблюдения пассажирами междугородних автобусов одного пункта правил дорожного движения, а именно — использования ремней безопасности. Только за первую неделю эксперимента контролеры обнаружили 662 непристегнутых пассажира, из них 370 был выписан штраф. Проверке подверглись 14500 пассажиров в 745 автобусах по всей стране. Статистику приводит интернет-портал «Норвегия Сегодня».

Тем, кто не любит пристегиваться в транспорте, придется заплатить штраф в 1500 норвежских крон (около 12,5 тысяч рублей). Такие правила в скандинавском королевстве действуют с 2016 года: до этого нарушители обходились устным предупреждением.

"Проверки и выписка штрафов сами по себе не имеют для нас никакого значения, но с их помощью мы можем добиться того, что всё больше и больше людей на дороге будут принимать решения в пользу безопасности — как своей, так и других пассажиров, ” — заявила Ингрид Хеггебе Лютнэс, глава департамента в Государственном дорожном управлении Норвегии.

Как и в России, городские автобусы в Норвегии обычно не оборудованы ремнями безопасности. В первую очередь правило касается пригородных и междугородних автобусов, где нет стоячих мест и наличие ремня строго обязательно.

"Ремень безопасности — спасительное средство номер один, как в машине, так и в автобусе. Если с автобусом что-то случится, а пассажиры не пристегнуты, — последствия могут быть смертельными, ” — заявили в Государственном дорожном управлении Норвегии. При этом на сайте Управления заботливо напоминается, что столкновение на скорости 50 км/ч сравнимо по нанесенному урону с падением с высоты 10 метров, а использование ремня безопасности снижает вероятность гибели водителя и пассажира на переднем сидении на 40-50 процентов. В то же время непристегнутый пассажир на заднем сидении представляет опасность для тех, кто сидит спереди.

По данным управления, 9 из 10 норвежцев знают, что в автобусах нужно пристегиваться. Несмотря на это, если в 2017 году ремнем безопасности пользовался 81 процент пассажиров, то в 2018 году число снизилось до 74 процентов. Реже всего пристегивается молодежь в возрасте от 15 до 29 лет.

Официальные данные гласят, что с 1977 по 2017 год в норвежских автобусах погиб 131 человек. В 2018 году жертв пока не было.

Особое внимание на ремни безопасности в последнее время обратили не только в Норвегии. Так, недавно канадское Министерство транспорта пообещало к 1 сентября 2020 года оборудовать ремнями безопасности все автобусы в стране. До этого в Канаде, как и в большинстве стран мира, пристегиваться кроме автомобилей требовалось лишь в автобусах, которые перевозят детей. А в Германии, например, ремнями безопасности нужно пользоваться только в междугородних автобусах, зато сумма штрафа за нарушение может быть разная: взрослому придется заплатить 30 евро (около 2400 рублей), а если не пристегнут ребенок, то его родителям уже грозит штраф 60 евро. В Швейцарии любой нарушитель штрафуется на 60 швейцарских франков (примерно 4200 рублей).

Напомним, что, согласно правилам дорожного движения в нашей стране, использование ремней безопасности обязательно в любом транспорте, где предусмотрено их наличие. За непристегнутый ремень водителю грозит штраф 1000 рублей, пассажиру — 500 рублей.