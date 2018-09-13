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Два пьяных пензенца устроили ДТП и до инвалидности избили вставшего им на пути автомобилиста
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Два пьяных пензенца устроили ДТП и до инвалидности избили вставшего им на пути автомобилиста 

PNZdrive 13 сентября 2018
Фото: PNZdrive
В Пензенской области двое молодых жителей поселка Лунино по решению суда получили восемь с половиной лет лишения свободы за избиение автомобилиста, в машину которого въехал один из осужденных.
По данным дела известно, в конце ноября прошлого года ночью два пьяных приятеля 23 и 25 лет приехали на машине к одному из магазинов в поселке Лунино. Из-за большой дозы выпитого алкоголя водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. К сожалению, водитель этой машины оказался в салоне. Нетрезвые нарушители захотели выяснить с ним отношения и попытались избить его. Случайно оказавшийся в не нужном месте мужчина попробовал убежать от них, но у него ничего не вышло. Пьяные приятели вдвоем порядка десяти раз ударили его ногами по голове и телу, причинив своей жертве тяжелую черепно-мозговую травму. Поняв, что автомобилист уже давно потерял сознание, злоумышленники прекратили бить его.
К тому же, правонарушители попытались уйти от ответственности, подав апелляцию в ответ на вынесенный Лунинским районным судом приговор. Они хотели убедить правосудие, что потерпевший сам ударился головой об асфальт, а они не собирались избивать автомобилиста.
Потерпевший и его адвокат в суде апелляционной инстанции просили оставить вынесенный ранее приговор без изменения, пояснив, что из-за этой случая мужчине присвоили инвалидность второй группы. При этом избивавшие его люди не попросили прощения и не захотели выплачивать компенсацию морального вреда.
«В результате, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила апелляции осужденных без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменения. Два парня осуждены на восемь с половиной лет лишения свободы каждый с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшего с каждого из них взыскано по полмиллиона рублей», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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