Два пьяных пензенца устроили ДТП и до инвалидности избили вставшего им на пути автомобилиста

В Пензенской области двое молодых жителей поселка Лунино по решению суда получили восемь с половиной лет лишения свободы за избиение автомобилиста, в машину которого въехал один из осужденных.

По данным дела известно, в конце ноября прошлого года ночью два пьяных приятеля 23 и 25 лет приехали на машине к одному из магазинов в поселке Лунино. Из-за большой дозы выпитого алкоголя водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. К сожалению, водитель этой машины оказался в салоне. Нетрезвые нарушители захотели выяснить с ним отношения и попытались избить его. Случайно оказавшийся в не нужном месте мужчина попробовал убежать от них, но у него ничего не вышло. Пьяные приятели вдвоем порядка десяти раз ударили его ногами по голове и телу, причинив своей жертве тяжелую черепно-мозговую травму. Поняв, что автомобилист уже давно потерял сознание, злоумышленники прекратили бить его.

К тому же, правонарушители попытались уйти от ответственности, подав апелляцию в ответ на вынесенный Лунинским районным судом приговор. Они хотели убедить правосудие, что потерпевший сам ударился головой об асфальт, а они не собирались избивать автомобилиста.

Потерпевший и его адвокат в суде апелляционной инстанции просили оставить вынесенный ранее приговор без изменения, пояснив, что из-за этой случая мужчине присвоили инвалидность второй группы. При этом избивавшие его люди не попросили прощения и не захотели выплачивать компенсацию морального вреда.