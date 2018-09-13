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Прохожий пытался ограбить попавшего в ДТП водителя в Лесосибирске
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Прохожий пытался ограбить попавшего в ДТП водителя в Лесосибирске 

360tv.ru 13 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
В Лесосибирске мужчина хотел украсть барсетку из машины, пока ее владелец оформлял ДТП, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
59-летний местный житель сбил на дороге велосипедиста, но результате аварии никто не пострадал. Пока автолюбитель оформлял документы с инспектором ДПС, он заметил, что неизвестный пытается похитить из его машины барсетку, в которой были деньги и мобильные телефоны.
«Сотрудник ГИБДД незамедлительно предпринял меры по задержанию злоумышленника, после чего доставил его в дежурную часть полиции. Сумма причиненного ущерба составила более 40 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». В ближайшее время он окажется на скамье подсудимых.
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