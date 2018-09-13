Прохожий пытался ограбить попавшего в ДТП водителя в Лесосибирске

В Лесосибирске мужчина хотел украсть барсетку из машины, пока ее владелец оформлял ДТП, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

59-летний местный житель сбил на дороге велосипедиста, но результате аварии никто не пострадал. Пока автолюбитель оформлял документы с инспектором ДПС , он заметил, что неизвестный пытается похитить из его машины барсетку, в которой были деньги и мобильные телефоны.

«Сотрудник ГИБДД незамедлительно предпринял меры по задержанию злоумышленника, после чего доставил его в дежурную часть полиции. Сумма причиненного ущерба составила более 40 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». В ближайшее время он окажется на скамье подсудимых.