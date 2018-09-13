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Предприниматель приговорен к семи годам по делу о ДТП с упавшим в Черное море автобусом
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Предприниматель приговорен к семи годам по делу о ДТП с упавшим в Черное море автобусом 

ТАСС + ещё 12 13 сентября 2018
Фото: Газета "Труд"
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к семи годам и восьми месяцам колонии индивидуального предпринимателя, выпустившего в рейс автобус с рабочими, который впоследствии упал в Черное море. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Доказательства, собранные седьмым следственным управлением [с дислокацией в Ростове-на-Дону] ГСУ СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе, выпустившему в рейс автобус, который 25 августа 2017 года опрокинулся в акваторию Черного моря на территории Краснодарского края. Приговором суда Вечерадзе назначено наказание в виде семи лет и восьми месяцев колонии с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщила Петренко.
Представитель СК уточнила, что Вечерадзе обвинялся по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
Суд установил, что с 15 по 25 августа 2017 года, исполняя обязательства перед ЗАО «Таманьнефтегаз» по договору об оказании пассажирских перевозок работников предприятия, Вечерадзе выпустил на линию автобус под управлением водителя Карапета Микаеляна, не имеющего опыта вождения этим транспортным средством, без проведения обязательных ежедневных технических осмотров автобуса, обучения и проверки знаний водителя, без проведения медосмотра и предрейсового инструктажа о маршруте, условиях и режимах следования автобуса.
В результате бездействия Вечерадзе в 07:50 25 августа прошлого года Микаелян, перевозя рабочих ООО «Интерстрой» к морскому порту «Тамань» Темрюкского района Краснодарского края, допустил движение автобуса с крутого спуска на нейтральной скорости. Автобус набрал скорость более 50 км/ ч, затем отказала тормозная система, из-за чего водитель потерял контроль над управлением и выехал на строящийся причал, опрокинувшись в акваторию Черного моря. В результате аварии погиб 21 человек, еще 30 получили травмы различной степени тяжести.
По уголовному делу в качестве потерпевших допрошен 51 человек, более 100 свидетелей и специалистов в области организации движения и техники безопасности, проведены 63 судебные экспертизы и более 50 выемок и обысков. Уголовное дело в отношении Микаеляна (ч. 5 ст. 264 УК РФ), выделенное в отдельное производство, уже рассмотрено судом. Он полностью признал вину и был приговорен к 4,5 года заключения.
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