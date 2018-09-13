Предприниматель приговорен к семи годам по делу о ДТП с упавшим в Черное море автобусом

МОСКВА, 13 сентября. / ТАСС /. Суд приговорил к семи годам и восьми месяцам колонии индивидуального предпринимателя, выпустившего в рейс автобус с рабочими, который впоследствии упал в Черное море. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Доказательства, собранные седьмым следственным управлением [с дислокацией в Ростове-на-Дону] ГСУ СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе , выпустившему в рейс автобус, который 25 августа 2017 года опрокинулся в акваторию Черного моря на территории Краснодарского края. Приговором суда Вечерадзе назначено наказание в виде семи лет и восьми месяцев колонии с отбыванием в исправительной колонии общего режима ", — сообщила Петренко.

Представитель СК уточнила, что Вечерадзе обвинялся по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Суд установил, что с 15 по 25 августа 2017 года, исполняя обязательства перед ЗАО «Таманьнефтегаз» по договору об оказании пассажирских перевозок работников предприятия, Вечерадзе выпустил на линию автобус под управлением водителя Карапета Микаеляна , не имеющего опыта вождения этим транспортным средством, без проведения обязательных ежедневных технических осмотров автобуса, обучения и проверки знаний водителя, без проведения медосмотра и предрейсового инструктажа о маршруте, условиях и режимах следования автобуса.

В результате бездействия Вечерадзе в 07:50 25 августа прошлого года Микаелян, перевозя рабочих ООО «Интерстрой» к морскому порту «Тамань» Темрюкского района Краснодарского края, допустил движение автобуса с крутого спуска на нейтральной скорости. Автобус набрал скорость более 50 км/ ч, затем отказала тормозная система, из-за чего водитель потерял контроль над управлением и выехал на строящийся причал, опрокинувшись в акваторию Черного моря. В результате аварии погиб 21 человек, еще 30 получили травмы различной степени тяжести.

По уголовному делу в качестве потерпевших допрошен 51 человек, более 100 свидетелей и специалистов в области организации движения и техники безопасности, проведены 63 судебные экспертизы и более 50 выемок и обысков. Уголовное дело в отношении Микаеляна (ч. 5 ст. 264 УК РФ), выделенное в отдельное производство, уже рассмотрено судом. Он полностью признал вину и был приговорен к 4,5 года заключения.