Ещё
GM отозвала более миллиона автомобилей в США из-за брака с рулем
Далее:
Читайте также:
Ещё

GM отозвала более миллиона автомобилей в США из-за брака с рулем 

Российская Газета + ещё 9 2 часа назад
Фото: dp.ru
General Motors (GM) отзывает в США более одного миллиона пикапов и внедорожников из-за проблем с электрическим усилителем руля. Выявлены случаи, когда у водителей возникали сложности с поворотами руля, особенно на низких скоростях, что может привести к ДТП.
В сообщении Национального управления по безопасности на транспорте США сказано, что в число отозванных машин войдут ряд моделей пикапов и внедорожников Chevrolet, GMC и Cadillac 2015 года выпуска.
Компания обязуется устранить дефекты бесплатно, передает ТАСС. Ранее General Motors уже отзывала ряд автомобилей 2014 года выпуска из-за такой же неполадки.
Из-за дефекта в системе зажигания GM ранее отозвал 2,6 миллиона легковых автомобилей Saturn Sky, Saturn Ion, Chevrolet Cobalt и Pontiac G5. По данным компании, неполадка могла стать причиной гибели не менее 13 человек. В 2014 году General Motors из-за проблем с фарами отзывала свыше 300 тысяч автомобилей 2006-2009 годов.
Российская Газета: последние новости
Суеверная монахиня из Италии попала в аварию из-за черного кота Граждане России не пострадали в ДТП с автобусом в Турции Экзитпол: Собянин набирает 74% голосов на выборах мэра Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запашный попал в серьезную аварию7
Как выявить машину со скрученным пробегом
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран19
За смерть «Миссис мира» расплатился жених4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение