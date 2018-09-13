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GM отзывает 1 млн автомобилей в США из-за проблем с гидроусилителем руля
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GM отзывает 1 млн автомобилей в США из-за проблем с гидроусилителем руля 

Вести Экономика + ещё 5 43 минуты назад
Фото: Вести Экономика
EPA/JEFF KOWALSKY
Москва, 13 сентября — «Вести. Экономика». Американский автоконцерн General Motors (GM) отзывает с американского рынка более 1 млн внедорожников (SUV) и пикапов из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение компании.
Отзыв затронет произведенные в 2015 г. автомобили марок Chevrolet Silverado, GMC Sierra 1500, Cadillac Escalade и GMC Yukon.
В сообщении GM отмечается, что гидроусилитель руля может ненадолго выходить из строя, главным образом при поворотах на небольшой скорости. Данная проблема, по мнению компании, увеличивает риск аварии.
GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте, штат Мичиган. В компании работают около 180 тыс. человек.
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