GM отзывает 1 млн автомобилей в США из-за проблем с гидроусилителем руля

EPA/JEFF KOWALSKY

Москва, 13 сентября — «Вести. Экономика». Американский автоконцерн General Motors (GM) отзывает с американского рынка более 1 млн внедорожников (SUV) и пикапов из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение компании.

В сообщении GM отмечается, что гидроусилитель руля может ненадолго выходить из строя, главным образом при поворотах на небольшой скорости. Данная проблема, по мнению компании, увеличивает риск аварии.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте, штат Мичиган. В компании работают около 180 тыс. человек.