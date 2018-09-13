В Подмосковье водитель внедорожника решил наказать обидчика и устроил ДТП. Видео

На трассе М8, неподалеку от подмосковного Пушкино, 11 сентября произошло ДТП — в грузовик, стоящий на обочине, на большой скорости врезался внедорожник.

Авария произошла из-за вспыльчивости водителя полноприводной машины — он погнался за фургоном, подрезавшим его автомобиль.

Позабыв про осторожность, водитель внедорожника набрал скорость, потерял управление и врезался в грузовик, стоявший на обочине.

В результате аварии машины получили сильные повреждения. А люди, по словам очевидцев, практически не пострадали.