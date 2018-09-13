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В Подмосковье водитель внедорожника решил наказать обидчика и устроил ДТП. Видео
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В Подмосковье водитель внедорожника решил наказать обидчика и устроил ДТП. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На трассе М8, неподалеку от подмосковного Пушкино, 11 сентября произошло ДТП — в грузовик, стоящий на обочине, на большой скорости врезался внедорожник.
Авария произошла из-за вспыльчивости водителя полноприводной машины — он погнался за фургоном, подрезавшим его автомобиль.
Позабыв про осторожность, водитель внедорожника набрал скорость, потерял управление и врезался в грузовик, стоявший на обочине.
В результате аварии машины получили сильные повреждения. А люди, по словам очевидцев, практически не пострадали.
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