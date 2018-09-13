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Нижегородская область закупит 98 школьных автобусов
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Нижегородская область закупит 98 школьных автобусов 

АиФ Нижний Новгород + ещё 4 13 сентября 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Вопрос нехватки школьных автобусов в Нижегородской области должен решиться до конца года, заявил глава регионе Глеб Никитин на заседании областного правительства.
Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин сообщил, что 56 автобусов будет приобретено за счет федерального бюджета. Кроме того, муниципалитетам будут выделены субсидии на приобретение 42 школьных автобусов на условиях лизинга.
«Таким образом, мы практически покрываем актуальную потребность, которая сегодня составляет 116 единиц», — заявил Сергей Злобин.
Ранее Глеб Никитин сообщил, что парк школьных автобусов в регионе сильно изношен. Это затрудняет подвоз детей к месту учебы из отдаленных сел и ограничивает возможности участия в культурных мероприятиях или спортивных соревнованиях.
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