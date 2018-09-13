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Каждый третий россиянин владеет легковым автомобилем
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Каждый третий россиянин владеет легковым автомобилем 

LiveCars.Ru 13 сентября 2018
Фото: LiveCars.Ru
Обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составляет 297 единиц на 1000 жителей страны по состоянию на 1 июля 2018 года, сообщает Autostat.ru.
Самым «автомобильным» регионом России оказалась отнюдь не Москва, а Карелия, где средний показатель достиг 357 автомобилей на одну тысячу жителей.
На втором и третьем местах рейтинга идут Московская и Калужская области, где в среднем насчитывается по 355 автомобилей на тысячу человек. Также много легковых машин зарегистрировано в Псковской и Калининградской областях (в среднем 354 и 353 единицы на тысячу человек населения).
А вот город Москва показывает среднероссийский уровень — лишь 298 автомобилей на тысячу населения. В Санкт-Петербурге и области ситуация противоположная — 321 единица на тысячу населения в городе и 281 — в области.
Самая низкая обеспеченность легковыми автомобилями в Чечне, где на тысячу жителей насчитывается всего 142 автомобиля. Немногим лучше ситуация в соседних регионах — 156 авто на тысячу человек в Ингушетии, 182 — в Дагестане. Менее 200 автомобилей на тысячу человек насчитывается и в Тыве (194).
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