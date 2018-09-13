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В Подмосковье столкнулись две машины, есть жертвы
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В Подмосковье столкнулись две машины, есть жертвы 

Газета.Ru + ещё 4 13 сентября 2018
В результате аварии на трассе М5 «Урал» в Раменском районе Подмосковья погиб человек. Об этом сообщается в официальном твиттере министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В 16.17 в Раменском районе на 69 км автодороги М5 «Урал» произошло столкновение двух транспортных средств", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента погиб один человек.
В ведомстве призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что на Симферопольском шоссе в Московской области столкнулись пять автомобилей. Отмечалось, что в результате аварии один автомобиль загорелся.
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