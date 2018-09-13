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Сотрудник ДПС избил подчиненного за неправильно припаркованный автомобиль
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Сотрудник ДПС избил подчиненного за неправильно припаркованный автомобиль 

Вести.Ru + ещё 4 13 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой обернулся для инспектора ДПС в Севастополе разговор с заместителем командира роты. Последний обвинил подчиненного в угоне служебного автомобиля и пустил в ход кулаки. Нательная камера зафиксировала детали вечерней беседы на повышенных тонах.
Сам инцидент произошел еще 12 мая, однако ход делу дали только сейчас. По версии следователей, инспектор припарковал патрульный автомобиль около въезда на стоянку МРЭО, тем самым вызвав гнев старшего по званию. Решив проучить подчиненного, заместитель командира перепарковал автомобиль, а инспектору сообщил, что служебную машину угнали.
"Давай ксиву сюда! Давай сюда ксиву! Ты чего, не понял, что ли?! Ты машину только что угнал!" — напирал замкомандира роты.
Словесным внушением с использованием обсценной лексики он не ограничился и принялся бить подчиненного руками и ногами, требуя признать, что «все по делу». Досталось и напарнику пострадавшего, хотя он вышел из конфликта без травм. Что до инспектора, то у него врачи диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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