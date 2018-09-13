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Глава Нижегородской области до сих пор ездит на «копейке»
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Глава Нижегородской области до сих пор ездит на «копейке» 

В городе N 13 сентября 2018
Фото: В городе N
Глава Нижегородской области Глеб Никитин до сих пор пользуется своей старой машиной ВАЗ-2101, которую в народе называют «копейкой». Об этом он рассказал журналистам после заседания правительства 13 сентября.
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По словам Никитина, машина находится в деревне, где он на ней ездит.
«Эта моя первая машина. Я приобрел ее лет десять назад. С ней связаны хорошие воспоминания и много жизненных моментов. Когда садишься за ее руль, возникает совершенно другое чувство, чем когда едешь на современной машине. Такие автомобили мне нравятся больше всего», — поделился Никитин.
Напомним, за Глебом Никитиным официально закреплен статус избранного губернатора Нижегородской области.
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