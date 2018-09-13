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Бабушку с тележкой яблок сбили на мокрой дороге в Ачинске
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Бабушку с тележкой яблок сбили на мокрой дороге в Ачинске 

360tv.ru 13 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
В Ачинске машина сбила бабушку, которая везла тележку с ранетками. По словам очевидцев, пожилая женщина осталась жива, ее госпитализировали. Снимки с места аварии опубликовал местный паблик в социальных сетях.
Источник фото: vk.com/achinskavto
Источник фото: vk.com/achinskavto
Как видно на кадрах, все произошло во время проливного дождя. Вероятно, причиной ДТП стала скользкая трасса, однако неизвестно, переходила ли дорогу женщина в установленном для этого месте.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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