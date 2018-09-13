Бабушку с тележкой яблок сбили на мокрой дороге в Ачинске

В Ачинске машина сбила бабушку, которая везла тележку с ранетками. По словам очевидцев, пожилая женщина осталась жива, ее госпитализировали. Снимки с места аварии опубликовал местный паблик в социальных сетях.

Источник фото: vk.com/achinskavto

Источник фото: vk.com/achinskavto

Как видно на кадрах, все произошло во время проливного дождя. Вероятно, причиной ДТП стала скользкая трасса, однако неизвестно, переходила ли дорогу женщина в установленном для этого месте.

Обстоятельства случившегося выясняются.