Ещё
В Озинках после столкновения с автомобилем погиб велосипедист
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Озинках после столкновения с автомобилем погиб велосипедист 

САРАТОВ24 13 сентября 2018
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Озинках в результате ДТП погиб 58-летний велосипедист. Как сообщает областная Госавтоинспекция, авария произошла около 15:00 на улице Кирова. Мужчина на двухколёсном транспортном средстве столкнулся с автомобилем "Opel Vectra". Он получил серьёзные травмы, но некоторое время находился в сознании. Мужчину госпитализировали в больницу, там он скончался.
"Велосипедист сильно разогнался, а тут эта машина неожиданно вывернула. После удара он аж отлетел на пару метров. Жутко", — рассказал очевидец события в социальной сети.
Напомним, недавно в Саратове также произошло ДТП с участием двухколёсного транспорта. Водитель отечественного автомобиля врезался в пожилого мужчину на велосипеде и на 300 метров протащил его на капоте. После этого вышел из машины и сбежал. Однако, позже его задержали.
САРАТОВ24: последние новости
Саратовец выдержал столкновение с поездом В Заводском водитель иномарки подрезал "ВАЗ" и попал в ДТП В аварии у Клещевки пострадали четыре человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение