В Озинках после столкновения с автомобилем погиб велосипедист

Сегодня в Озинках в результате ДТП погиб 58-летний велосипедист. Как сообщает областная Госавтоинспекция, авария произошла около 15:00 на улице Кирова. Мужчина на двухколёсном транспортном средстве столкнулся с автомобилем " Opel Vectra ". Он получил серьёзные травмы, но некоторое время находился в сознании. Мужчину госпитализировали в больницу, там он скончался.

"Велосипедист сильно разогнался, а тут эта машина неожиданно вывернула. После удара он аж отлетел на пару метров. Жутко", — рассказал очевидец события в социальной сети.

Напомним, недавно в Саратове также произошло ДТП с участием двухколёсного транспорта. Водитель отечественного автомобиля врезался в пожилого мужчину на велосипеде и на 300 метров протащил его на капоте. После этого вышел из машины и сбежал. Однако, позже его задержали.