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В Смоленске сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Дорожная азбука для дошколят»
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В Смоленске сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Дорожная азбука для дошколят» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 13 сентября 2018
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В детском саду № 13 «Земляничка» города Смоленска инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Смоленску провела акцию «Дорожная азбука».
В профилактической беседе по изучению Правил дорожного движения приняли участие более 40 детей. Юные пешеходы обучались правилам поведения в опасных ситуациях, которые могут возникнуть в городских условиях на проезжей части, правилам перехода улицы по пешеходному переходу. Малыши с удовольствием смотрели обучающий мультик, отгадывали загадки о Правилах дорожного движения, беседовали с инспектором ГИБДД о безопасности на дороге, объясняли значение дорожных знаков и закрепляли теоретические знания на практике в безопасных условиях.
В заключение акции сотрудник полиции показала дошколятам на практике пересечение дорожной части. Малыши смогли закрепить полученные знания, переходя нерегулируемый перекресток недалеко от детского сада.
Ребята были рады принять участие в увлекательном мероприятии. Теперь мальчики и девочки знают: гарантия безопасности на дороге — неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения.
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