В Смоленске сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Дорожная азбука для дошколят»

В детском саду № 13 «Земляничка» города Смоленска инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Смоленску провела акцию «Дорожная азбука».

В профилактической беседе по изучению Правил дорожного движения приняли участие более 40 детей. Юные пешеходы обучались правилам поведения в опасных ситуациях, которые могут возникнуть в городских условиях на проезжей части, правилам перехода улицы по пешеходному переходу. Малыши с удовольствием смотрели обучающий мультик, отгадывали загадки о Правилах дорожного движения, беседовали с инспектором ГИБДД о безопасности на дороге, объясняли значение дорожных знаков и закрепляли теоретические знания на практике в безопасных условиях.

В заключение акции сотрудник полиции показала дошколятам на практике пересечение дорожной части. Малыши смогли закрепить полученные знания, переходя нерегулируемый перекресток недалеко от детского сада.

Ребята были рады принять участие в увлекательном мероприятии. Теперь мальчики и девочки знают: гарантия безопасности на дороге — неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения.