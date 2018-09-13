12-летнюю девочку сбила автоледи на иномарке в Кулебаках

12-летняя девочка попала под машину в Кулебаках. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около восьми часов утра 12 сентября на улице Догадина. Женщина 1978 г.р. (водительский стаж восемь лет), управляя автомобилем « Шевроле », совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

После ДТП девочка была доставлена в больницу. В госпитализации она не нуждалась.

Отмечается, что школьница находилась на улице без сопровождения взрослых.