12-летнюю девочку сбила автоледи на иномарке в Кулебаках 

12-летняя девочка попала под машину в Кулебаках. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около восьми часов утра 12 сентября на улице Догадина. Женщина 1978 г.р. (водительский стаж восемь лет), управляя автомобилем «Шевроле», совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.
После ДТП девочка была доставлена в больницу. В госпитализации она не нуждалась.
Отмечается, что школьница находилась на улице без сопровождения взрослых.