На юго-востоке Москвы произошло столкновение двух легковых автомобилей

В результате столкновения двух легковых автомобилей на юго-востоке Москвы пострадали два человека.

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичной полиции. Инцидент произошел в московском районе Люблино.

«На пересечении улицы Краснодарская и улицы Белореченская произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате, по предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас их осматривают медики «скорой помощи»», — рассказали в МВД