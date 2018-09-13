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На юго-востоке Москвы произошло столкновение двух легковых автомобилей
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На юго-востоке Москвы произошло столкновение двух легковых автомобилей 

ИД «Собеседник» 13 сентября 2018
В результате столкновения двух легковых автомобилей на юго-востоке Москвы пострадали два человека.
Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичной полиции. Инцидент произошел в московском районе Люблино.
«На пересечении улицы Краснодарская и улицы Белореченская произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате, по предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас их осматривают медики «скорой помощи»», — рассказали в МВД.
На месте столкнувшихся иномарок Ford и Hyundai работает полиция для выяснения обстоятельств аварии.
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