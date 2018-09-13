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Столкновение легковушки и мотоцикла произошло на севере Москвы
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Столкновение легковушки и мотоцикла произошло на севере Москвы 

ИД «Собеседник» 13 сентября 2018
В результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла на севере Москвы пострадал один человек.
Как сообщает агентсво городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы города, инцидент произошел в Тимирязевском районе.
«На Дмитровском шоссе в районе дома 47 произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Volkswagen Golf. По предварительным данным, в результате аварии пострадал мотоциклист», — сказано в сообщении.
Сотрудники полиции на месте столкновения выясняют обстоятельства произошедшего, а медики оказывают помощь пострадавшему мотоциклисту.
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