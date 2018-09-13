Столкновение легковушки и мотоцикла произошло на севере Москвы

В результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла на севере Москвы пострадал один человек.

Как сообщает агентсво городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы города, инцидент произошел в Тимирязевском районе.

«На Дмитровском шоссе в районе дома 47 произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Volkswagen Golf . По предварительным данным, в результате аварии пострадал мотоциклист», — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции на месте столкновения выясняют обстоятельства произошедшего, а медики оказывают помощь пострадавшему мотоциклисту.