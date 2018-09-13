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«Тойота» сбила 8-летнего велосипедиста: ребенка доставили в больницу
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«Тойота» сбила 8-летнего велосипедиста: ребенка доставили в больницу 

ngs.ru 13 сентября 2018
Фото: ngs.ru
Вечером 13 сентября водитель «Тойоты» сбил 8-летнего мальчика на велосипеде — того доставили в больницу на машине скорой помощи. Инцидент случился на улице Рогачёва в Бердске.
«В районе 19 часов на улице Рогачёва, 32 автомобиль «Тойота» наехал на 8-летнего велосипедиста — мальчика, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
8-летнего ребенка увезли с место происшествия в больницу, сейчас им занимаются врачи. В обстоятельствах аварии разбирается полиция.
В начале сентября под колеса автомобиля попал ещё один ребёнок — он переходил дорогу вместе с мамой и на них наехала маршрутка/
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