«Тойота» сбила 8-летнего велосипедиста: ребенка доставили в больницу

Вечером 13 сентября водитель « Тойоты » сбил 8-летнего мальчика на велосипеде — того доставили в больницу на машине скорой помощи. Инцидент случился на улице Рогачёва в Бердске.

«В районе 19 часов на улице Рогачёва, 32 автомобиль «Тойота» наехал на 8-летнего велосипедиста — мальчика, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

8-летнего ребенка увезли с место происшествия в больницу, сейчас им занимаются врачи. В обстоятельствах аварии разбирается полиция.

В начале сентября под колеса автомобиля попал ещё один ребёнок — он переходил дорогу вместе с мамой и на них наехала маршрутка/