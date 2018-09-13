В Башкирии осудят жителя Омской области за смерть жены и друга

В Башкирии жителя Омской области будут судить за смерть двух пассажиров в ДТП. Авария произошла в июле этого года, сообщает прокуратура Уфы.

— По версии следствия, ранним утром в июле текущего года молодой человек на автомобиле «MERCEDES BENZ 200» возвращался с Геленжика в Омск. В салоне автомобиля находились его жена и супружеская пара. На 1472 километре автодороги «Самара-Уфа-Челябинск» водитель нарушил правила дорожного движения разогнавшись свыше 100 км/ч, не избрал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения и столкнулся со стоящим на крайней правой полосе тягачом марки «SCANIA». Находившиеся в легковушке 25-летняя супруга водителя и 32-летний пассажир скончались на месте происшествия, — рассказали в надзорном ведомстве.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

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