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Движение транспорта перекрыли на Бутырской улице
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Движение транспорта перекрыли на Бутырской улице 

Управа района Молжаниновский города Москвы + ещё 2 20 часов назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
С 10 сентября движение по Бутырской улице ограничено. Это связано с реконструкцией инженерных сетей. Об этом сообщили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на улице Бутырской вводится с 10 сентября по 10 октября», — говорится в сообщении инфоцентра.
В материале также уточняется, что ограничение движения транспорта действует на участке от съезда с Дмитровского проезда до 4-го Вятского переулка. В ходе работ будет поэтапно перекрываться одна полоса. Водителей просят быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и разметкой. (ео)
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