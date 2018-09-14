Движение транспорта перекрыли на Бутырской улице

С 10 сентября движение по Бутырской улице ограничено. Это связано с реконструкцией инженерных сетей. Об этом сообщили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на улице Бутырской вводится с 10 сентября по 10 октября», — говорится в сообщении инфоцентра.

В материале также уточняется, что ограничение движения транспорта действует на участке от съезда с Дмитровского проезда до 4-го Вятского переулка. В ходе работ будет поэтапно перекрываться одна полоса. Водителей просят быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и разметкой. (ео)