Надписи с правилами безопасности появятся на 35 пешеходных переходах Москвы

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, первые 14 предупреждающих надписей возле пешеходных переходов нанесли в начале мая. Ожидается, что привлекающие внимание надписи помогут снизить аварийность. На тротуарах рядом с «зебрами» появятся предупреждения: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники». Ранее сообщалось, что в столице появились «говорящие» светофоры. Они предупреждают пешеходов о том, что переход разрешен и сколько секунд для этого осталось. Напомним, что в конце августа в качестве эксперимента на юго-западе установили приподнятый пешеходный переход нового типа. Такие переходы планируется устанавливать рядом с подъездами жилых домов и детскими площадками.