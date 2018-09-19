В Москве станет еще больше «говорящих зебр»

Еще на 35 пешеходных переходах в Москве появятся надписи, напоминающие о правилах безопасности. Эксперимент начался в мае этого года. Надписи «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники» нанесли на тротуарах перед 14 переходами. Теперь к ним добавятся еще 35 адресов.

Проект делает Центр организации дорожного движения вместе с ГИБДД

"Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности, — говорят в пресс-службе ЦОДД. — Пешеход в наушниках может не услышать сигнал автомобиля, а не посмотревший по сторонам человек может не заметить приближающуюся машину. Кроме того, важно держать детей за руки при переходе дороги — они могут отстать. «Говорящие» надписи напомнят пешеходам об этих правилах".

"Напоминалки" делают белой краской по трафарету прямо на асфальте. До конца месяца они появятся по следующим адресам:

— Комсомольский проспект, 47; — Улица Амундсена, 15 корпус 1; — Гостиничная улица, 10 корпус 5; — Улица Римского-Корсакова, 4; — Сельскохозяйственная улица, 15 корпус 1; — Вельяминовская улица, 9; — Измайловский проспект, 59; — Перовская улица, 13; — Свободный проспект, 21/2; — Братиславская улица, 15 корпус 1; — Волжский бульвар, 51А; — Есенинский бульвар, 4/15; — Улица Полбина, 35 корпус 2; — Поречная улица, 10; — Улица Юных Ленинцев, 71; — Улица Борисовские пруды, 24/2; — Дербеневская улица, 1; — Кантемировская улица, 47; — Липецкая улица, 40; — Улица Маршала Захарова, 16 корпус 2; — Балаклавский проспект, 7; — Улица Бутлерова, 10; — Ленинский проспект, 78; — Нахимовский проспект, 50; — Севастопольский проспект, 20А; — Боровское шоссе, 27; — Улица Героев Панфиловцев, 27 корпус 1; — Улица Кулакова, 20; — Строгинский бульвар, 15; — Сходненская улица, 5; — Бульвар Яна Райниса, 25; — Башиловская улица, 3 корпус 1; — Улица Поликарпова, 19 корпус 2, строение 1; — Улица Правды, 4; — Московский проспект, 514.