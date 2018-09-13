Ещё
Суд приговорил к семи годам заключения предпринимателя из-за падения автобуса в Чёрное море
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суд приговорил к семи годам заключения предпринимателя из-за падения автобуса в Чёрное море 

RT на русском 13 сентября 2018
Суд вынес приговор в отношении предпринимателя, который в августе 2017 года выпустил на рейс автобус с рабочими, впоследствии упавший в Чёрное море. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе, выпустившему в рейс автобус, который 25 августа 2017 года опрокинулся в акваторию Черного моря на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении.
В результате произошедшего погиб 21 человек, ещё 30 получили различные травмы.
Вечерадзе признали виновным по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По данным следствия, предприниматель выпустил на линию автобус под управлением водителя, который не имел опыта управления этим транспортным средством.
В СК добавили, что не были проведены обязательные ежедневные технические осмотры автобуса, обучение и проверка знаний водителя, его стажировка, медицинский осмотр.
Сообщается, что предприниматель также не провёл надлежащего предрейсового инструктажа о маршруте, условиях и режимах следования транспорта.
25 августа 2017 года перевозивший рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз» автобус опрокинулся в Чёрное море. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
RT на русском: последние новости
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Петербургом В сети появилось видео столкновения плавучего крана с Крымским мостом В результате столкновения автомобиля с тепловозом в Кузбассе погибли два человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль
Дилеры получили Lada Xray Cross
Цены на бензин могут снизить
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение