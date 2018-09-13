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Глава Калининграда прокомментировал забастовку водителей маршруток
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Глава Калининграда прокомментировал забастовку водителей маршруток 

Клопс.Ru 13 сентября 2018
Фото: Клопс.Ru
Власти Калининграда разбираются в ситуации с забастовкой водителей маршруток, которые отказались выходить на линию из-за конфликта с руководством предприятия «Скиба». Об этом «Клопс» сообщил глава города Алексей Силанов.
"На предприятие выехал начальник транспортного управления Олег Кутин, жду его доклада. Когда он доложит — будем принимать определённые меры. Бастуют — это громко сказано, там произошёл конфликт. По моим данным, часть персонала поддержала вольных водителей", — пояснил Силанов.
Сходить с линии маршрутки начали днём в четверг, 13 сентября. Водители считают, что у них слишком завышен план сдачи выручки.
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