Что происходит с телом человека во время ДТП

Помните старину Грэма? Того самого, который, по идее его создателей, способен пережить любое ДТП. Он мог показаться странным и даже страшным, но тело Грэма совершенно, если говорить о вероятности выжить при дорожно-транспортном происшествии.

Увы, наши с вами тела не могут похвастаться такой живучестью. Эволюция человека не учитывала способность пережить лобовое столкновение при скорости 100 км/ч. С другой стороны, природа наделила нас гибким разумом, способным анализировать полученный опыт и делать выводы.

Современная наука прекрасно осведомлена о том, какой тип травм человек может получить при авариях. Что еще важнее, создатели автомобилей с каждым годом повышают безопасность своих детищ.

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