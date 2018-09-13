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Что происходит с телом человека во время ДТП
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Что происходит с телом человека во время ДТП 

Naked-Science.ru 13 сентября 2018
Фото: Naked-Science.ru
Помните старину Грэма? Того самого, который, по идее его создателей, способен пережить любое ДТП. Он мог показаться странным и даже страшным, но тело Грэма совершенно, если говорить о вероятности выжить при дорожно-транспортном происшествии.
Увы, наши с вами тела не могут похвастаться такой живучестью. Эволюция человека не учитывала способность пережить лобовое столкновение при скорости 100 км/ч. С другой стороны, природа наделила нас гибким разумом, способным анализировать полученный опыт и делать выводы.
Современная наука прекрасно осведомлена о том, какой тип травм человек может получить при авариях. Что еще важнее, создатели автомобилей с каждым годом повышают безопасность своих детищ.
Другие интересные и познавательные видео вы можете посмотреть в специальном разделе нашего сайта.
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