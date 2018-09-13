5 советов, как избежать аварии ночью

Согласно статистике ГИБДД , риск попасть в ДТП с летальным исходом ночью значительно выше, чем в светлое время суток. Однако если соблюдать несколько простых правил, то подобных аварий можно довольно легко избежать. На что обратить внимание при ночном вождении, выяснил портал «АвтоВзгляд»

Одни водители стараются по возможности не садиться за руль в темное время суток, другие же, напротив, с нетерпением ждут, когда солнце скроется за горизонтом. Ночные поездки привлекают не только любителей «прохватить» по опустевшим дорогам, но и тех, кому предстоит осилить не одну сотню километров по пути в другой город.

Между тем, повторимся, вождение после заката — занятие смертельно опасное. По данным российской ГИБДД, на ночные ДТП приходится около трети всех дорожных происшествий, но в них прощается с жизнью примерно половина от общего числа погибших в автокатастрофах.

Единственный способ полностью исключить возможность попадания в аварию ночью — воздержаться от поездок в это время суток. Т.е. вообще. Но как быть, если сесть за руль необходимо? Придерживайтесь нескольких правил, и риски травмироваться или погибнуть в ДТП ощутимо снизятся.

Регулировку фар придумали неспроста — не стоит ей пренебрегать. Убедитесь, что приборы освещают именно дорогу, а не макушки деревьев на обочине или лица водителей встречного транспорта. И не забывайте о необходимости переключения дальнего света на ближний. Дело здесь не столько в уважении, сколько в элементарной безопасности.

Почаще протирайте ветровое стекло. В идеале — каждый раз, когда готовитесь к ночной поездке. Даже еле заметная грязь, осевшая на лобовухе днем, в темное время суток может сыграть с вами злую шутку. Элементарная физика: налет преломляет свет фар встречных машин, создавая эффект некой туманности. Как результат — недостаточная видимость.

Не гоните — как бы банально это ни звучало. На высоких скоростях рассмотреть дурное покрытие, слоняющегося по обочине пьяницу или потерянный кем-то глушитель и без того непросто. Что уж говорить про темное время суток, когда вообще ничего не видно. И аккуратнее заходите в повороты. Там тоже могут быть неприятные сюрпризы.

На крутом подъеме будьте готовы к тому, что, если в самой высокой точке внезапно «вырастет» встречная машина, она неизбежно вас ослепит. Такова особенность зрительного восприятия — глазам требуется время, чтобы привыкнуть к свету. Кстати, тот же эффект создается при обратной ситуации, когда водитель въезжает с освещенного участка в кромешную темноту.

Разъезжаясь с нерадивыми драйверами, которые не затрудняют себя переключением дальнего света на ближний или правильной регулировкой фар, старайтесь смотреть чуть правее, на обочину. Это поможет избежать ослепления. Не лишним будет и заранее перенести ногу на педаль тормоза. Если потребуется экстренно остановиться, подобная мера сохранит драгоценные миллисекунды.

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