На новом круговом кольце Нулевой Продольной автобус № 98 «поцеловал» Hyundai Santa Fe

Автобус протаранил внедорожник, поворачивая в сторону Речпорта

В Центральном районе Волгограда на спуске с улицы Комсомольской к Набережной 62 армии пассажирский автобус № 98 въехал в кроссовер Hyundai Santa Fe на установленном в конце августа кольце кругового движения автотранспорта.

На месте аварии ненадолго образовалась пробка

— Я проезжал мимо нового кругового кольца на пересечении Набережной и Комсомольской примерно в 17:00, — сообщил V1.ru Игорь Плаксин . — 98-й автобус «поцеловал» Hyundai Santa при повороте в сторону конечной остановки Речпорт.

По словам очевидцев, виновником дорожно-транспортного происшествия был водитель автобуса.

— Скорее всего, водитель на большой скорости входил в поворот и не успел затормозить и выдержать безопасную дистанцию перед внедорожник, — говорит очевидец. Вполне возможно, что оба водилы не поделили пальму первенства кому проезжать раньше и чья полоса движения главней.

О погибших пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия не сообщается.

Водители опасаются непривычного участка

По итогам опроса в две трети волгоградских водителей высказались против дорожного нововведения на нулевой продольной. Остальные считают, что вечно недовольным горожанам надо просто привыкнуть и ездить по правилам.

Автолюбителей предупреждают быть предельно внимательными на кольце